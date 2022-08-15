В России бесплатно покажут только два матча шестого тура РПЛ

«Матч ТВ» представил программу бесплатных трансляций шестого тура чемпионата России. Как стало известно накануне, федеральный телеканал представит вниманию поклонников два бесплатных эфира.

В пятницу, 19 августа, «Матч ТВ» покажет игру «Крылья Советов» - «Факел». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. В субботу, 20 августа, федеральный телеканал соберет в 17:30 (по Москве) у экранов зрителей матча «Динамо» - «Спартак».

Все остальные шесть матчей будут показаны за деньги в эфире телеканала «Матч Премьер», в частности центральная игра тура – «Зенит» - «Торпедо».