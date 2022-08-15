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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа: «Дзюба - хороший игрок, он обязательно найдёт себе клуб»

 
15 Августа 2022 • 11:36 Комментировать

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался насчет того, что экс-нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба до сих пор находится без клуба.

«Артём - хороший игрок. Ему нужно время, он обязательно найдет себе клуб», - приводятся слова Кристиана на страницах «РБ Спорта».

33-летний нападающий покинул «Зенит» этим летом в связи с истечением срока трудового соглашения.

В прошлом сезоне Дзюба поучаствовал в 28 поединках Российской премьер-лиги, в которых отметился 11 забитыми мячами (один – с пенальти) и пятью результативными передачами. За «Зенит» он выступал с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Кристиан Нобоа
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