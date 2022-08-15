Нобоа: «Дзюба - хороший игрок, он обязательно найдёт себе клуб»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался насчет того, что экс-нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба до сих пор находится без клуба.

«Артём - хороший игрок. Ему нужно время, он обязательно найдет себе клуб», - приводятся слова Кристиана на страницах «РБ Спорта».

33-летний нападающий покинул «Зенит» этим летом в связи с истечением срока трудового соглашения.

В прошлом сезоне Дзюба поучаствовал в 28 поединках Российской премьер-лиги, в которых отметился 11 забитыми мячами (один – с пенальти) и пятью результативными передачами. За «Зенит» он выступал с 2015 года.