Бывший игрок «Кубани» Селин: «Спартак» сейчас очень мощный, команда приспособилась к Абаскалю»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал итоги матча «Спартак» – «Сочи» (3:0).

- Второй тайм отличался от первого – и по игре «Спартака», и по игре «Сочи». Прямо с первых минут после перерыва «Спартак» устроил серьёзный натиск с прессингом. В ситуации с первым голом заставили ошибиться защитников, перехватили мяч и открыли счёт. Потом спартаковцы не стали отходить в оборону и останавливаться – и правильно сделали. Забили второй мяч, молодцы, дожали. Но потом возник моментик, когда Мелкадзе попал в штангу, и это был такой звоночек для «Спартака» – типа забили два гола и подумали, что игра сделана. Если бы счёт стал 2:1, могла бы получиться нервная концовка, но Селихов потащил кончиками, не позволил сочинцам забить. Ну а потом уже спартаковцы забили третий гол, и игра на этом успокоилась. А так, по второму тайму «Спартак» выглядел очень мощно – и прессинговал, и моменты создавал. Это та игра, которую ждут от него болельщики. И комбинации, и второй гол вообще хороший – перехват от Джикии и молниеносный выход в атаку. Прошли, считай, всё поле в скоростной атаке, разыграли красиво, здорово забили. Приятно смотреть такую игру, конечно.

- «Спартак» вступил в борьбу за чемпионство?

- Для нашего чемпионата хорошо, что уже сейчас есть борьба за первое место. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» – это три команды, которые выделяются на старте сезона. Но говорить, претендент на чемпионство «Спартак» или нет, ещё слишком рано. Сыграно пока мало матчей, впереди много туров. Думаю, все будут терять очки на дистанции.

- «Сочи» перестраивается с новым тренером и с изменениями в составе?

- Посмотрим, что дальше будет. Пока команда идёт недалеко от группы лидеров, не отсеялась. Вряд ли стоит делать выводы по прошедшей игре – уж очень хорош был в ней «Спартак». Поэтому «Сочи» на данный момент остаётся в обойме, у команды девять очков. Одна победа – и сочинцы могут опять попасть в группу лидеров. Если бы они выиграли у «Спартака», то сейчас шли бы на первом месте.

- «Спартак» угадал с назначением Абаскаля?

- Помните, я говорил вам перед сезоном, что оценивать его рано, надо подождать? Кто-то называл Абаскаля ноумеймом, кто-то – ещё как-то. Нужно смотреть непосредственно по его работе. Со стороны заметно, что он уже передал команде какую-то энергетику, внедрил какие-то новшества, обозначил свои требования. Команда хорошо бежит и играет – видимо, она приспособилась к тренеру и понимает его. Результат на данный момент – первое место. Посмотрим, как будет дальше.