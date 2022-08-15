Стало известно, когда Дзюба выберет новый клуб

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, который сейчас находится в статусе свободного агента, вскоре определится с новым местом работы.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, центральный форвард примет окончательное решение в течение следующих двух недель. Дзюба хочет перейти в команду, которая выступит в новом сезоне еврокубков. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны турецких грандов.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. По окончании сезона-2021/2022 у нападающего истек срок действия контракта с петербуржцами. Последние недели игрок поддерживал форму в расположении казанского «Рубина».