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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыта причина срыва трансфера Нобоа в «Зенит»

 
15 Августа 2022 • 10:19 Комментировать

Опытный эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа мог перейти из «Сочи» в петербургский «Зенит» в текущее трансферное окно. Однако, как стало известно Metaratings.ru, сделка не состоялась из-за позиции владельца южан Бориса Ротенберга. Руководитель заблокировал сделку.

По данным источника, петербургский клуб вел переговоры с Кристианом относительно его будущего. Чемпион страны был готов подписать с ним контракт на один год с возможностью продления на сезон.

В стартовавшем сезоне Российской премьер-лиги 37-летний полузащитник провел пять матчей, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кристиан Нобоа Борис Ротенберг Сочи
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