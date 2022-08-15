Раскрыта причина срыва трансфера Нобоа в «Зенит»

Опытный эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа мог перейти из «Сочи» в петербургский «Зенит» в текущее трансферное окно. Однако, как стало известно Metaratings.ru, сделка не состоялась из-за позиции владельца южан Бориса Ротенберга. Руководитель заблокировал сделку.

По данным источника, петербургский клуб вел переговоры с Кристианом относительно его будущего. Чемпион страны был готов подписать с ним контракт на один год с возможностью продления на сезон.

В стартовавшем сезоне Российской премьер-лиги 37-летний полузащитник провел пять матчей, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.