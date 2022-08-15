В «Спартаке» дали ответ по возвращению Дзюбы

В московском «Спартаке» высказались о возможном возвращении в команду нападающего Артёма Дзюбы. Об этом в беседе с корреспондентом «РБ Спорта» поведал член совета директоров клуба Кирилл Клеймёнов.

«Если он будет нужен тренеру, команде… Не знаю. В линии атаки Соболев выглядит замечательно. Есть Николсон. Атака у «Спартака» выглядит мощно», - сказал Клеймёнов.

Дзюба сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из петербургского «Зенита», цвета которого защищал с 2015 года. Этим летом у нападающего истек срок действия трудового договора с «сине-бело-голубыми».