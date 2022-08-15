Умяров ответил на вопрос о будущем Николсона в «Спартаке»

Хавбек столичного «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба нападающего Шамара Николсона.

«У меня нет ощущения, что Николсон собирается уехать. Да и сам он сказал, что это фейк», - приводятся слова полузащитника на страницах Sport24.

25-летний ямайский нападающий пополнил ряды «красно-белых» в январе текущего года. Он подписал с москвичами долгосрочный контракт до окончания сезона-2025/2026.

В прошлом сезоне Николсон провел 12 матчей в РПЛ, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

В новом розыгрыше нападающий не отметился результативными действиями в четырех играх.