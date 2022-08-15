Карпин хочет отменить Fan ID

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался насчет проблемы посещаемости на матчах российской Премьер-лиги после введения паспорта болельщика.

«В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. Кто может отменить это? Мы до сих пор не понимаем. Никто не понимает», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что в матче пятого тура российской Премьер-лиги «Ростов» на выезде встречался с «Пари НН». Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу в результативной перестрелке – 4:3.

После пяти туров Премьер-лиги «Ростов» набрал 11 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.