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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин хочет отменить Fan ID

15 Августа 2022 • 06:54 Комментировать (1)

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался насчет проблемы посещаемости на матчах российской Премьер-лиги после введения паспорта болельщика.

«В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. Кто может отменить это? Мы до сих пор не понимаем. Никто не понимает», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что в матче пятого тура российской Премьер-лиги «Ростов» на выезде встречался с «Пари НН». Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу в результативной перестрелке – 4:3.

После пяти туров Премьер-лиги «Ростов» набрал 11 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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