Полоз: «Можно было и лучше сыграть»

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» одержал гостевую победу в матче с «Пари НН», причем игра получилась очень результативной - 4:3. Но именно три пропущенных мяча очень расстроили Дмитрия Полока, нападающего «Ростова». Полоз признал, что игра сложилась не лучшим образом, и, в целом, считает, что это была худшая игра сезона.

- Сыграть, конечно, можно было и лучше. Это наша худшая игра в сезоне, пропустили три мяча, - цитирует Полоза телеканал Матч ТВ.

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» примет в домашнем матче «Сочи», эта игра состоится двадцатого августа.