В Италии отметили, что братья Миранчуки забили в один и тот же день

Российский полузащитник Алексей Миранчук удачно дебютировал в итальянском «Торино», отметившись забитым голом в своем первом же матче. И это случилось в тот же день, когда его брат Антон Миранчук также забил - в матче московского «Локомотива» с «Крыльями Советов». Гол Антона Миранчука также оказался важным - он позволил «Локомотиву» спасти очко на последней минуте игры.

Удивительная синергия братьев, которые находились в 3000 километров друг от друга, отмечает издание ITASportPress. День 13 августа 2022 определенно будет вписан особыми буквами в спортивный «зал славы» семьи Миранчуков. И радует, что итальянские журналисты внимательно следят и за тем, что происходит в российском футболе, несмотря ни на что.