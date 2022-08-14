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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Италии отметили, что братья Миранчуки забили в один и тот же день

14 Августа 2022 • 18:06 Комментировать

Российский полузащитник Алексей Миранчук удачно дебютировал в итальянском «Торино», отметившись забитым голом в своем первом же матче. И это случилось в тот же день, когда его брат Антон Миранчук также забил - в матче московского «Локомотива» с «Крыльями Советов». Гол Антона Миранчука также оказался важным - он позволил «Локомотиву» спасти очко на последней минуте игры. 

Удивительная синергия братьев, которые находились в 3000 километров друг от друга, отмечает издание  ITASportPress. День 13 августа 2022 определенно будет вписан особыми буквами в спортивный «зал славы» семьи Миранчуков. И радует, что итальянские журналисты внимательно следят и за тем, что происходит в российском футболе, несмотря ни на что.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торино Алексей Миранчук Антон Миранчук
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