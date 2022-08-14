«Ахмат» повёл в матче с «Химками» уже на 14-й минуте

В первом воскресном матче в Премьер-лиге «Химки» играют против «Ахмата». Уже в дебюте противостояния команда Андрея Талалаева открыла счёт. На 14-й минуте Александр Трошечкин завершил комбинацию своей команды ударом из района правого угла штрафной площадки в дальнюю часть ворот - 1:0.

«Ахмат» на данный момент набирает 8 очков и на один балл обходит «Химки», которые таким образом откатываются на девятое место. Напомним, что у руля подмосковного коллектива первый матч проводит Николый Писарев.

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