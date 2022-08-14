Кузнецов: «Если бы пенальти был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, поставили бы»

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов раскритиковал судей за неназначенный пенальти в ворота петербургского «Зенита» во вчерашнем поединке пятого тура Российской премьер-лиги.

«Если бы пенальти в конце был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы поставили, не разговаривая. С судейством тяжело», - передает слова Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, что главный рефери матча Павел Кукуян не назначил 11-метровый удар в ворота «сине-бело-голубых», не увидев фола в действиях защитника «Зенита» Родригао.

Поединок завершился победой «Зенита» со счетом 2:1. Команда Сергея Семака набрала 11 очков и вышла на первое место в турнирной таблице.