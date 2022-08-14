«Крылья Советов» хотят подписать игрока «Галатасарая»

Бывший футболист Сергей Корниленко, ныне занимающий пост спортивного директора самарских «Крыльев Советов», рассказал о переговорах по трансферу полузащитника стамбульского «Галатасарая» Барыша Йылмаза.

«С «Галатасараем» продолжаем разговаривать по Йылмазу. Там все очень сложно. Тяжело, но мы разговариваем», - приводятся слова функционера на страницах «Чемпионата».

22-летний хавбек выступает за стамбульский коллектив с минувшего года, его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2026 года.

В минувшем сезоне Йылмаз принял участие в 23 поединках, в которых не отметился голевыми действиями.