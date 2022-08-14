Скопинцев ответил на вопрос о трансфере в «Спартак»

Фланговый защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался относительно интереса со стороны «Спартака».

«Слышал об этом, но до конкретики не доходило. Сложно представляю себя в «Спартаке». Я предан «Динамо», - приводятся слова футболиста на страницах Sport24.

Напомним, что Скопинцев пополнил ряды «Динамо» в 2020 году, перейдя из «Краснодара» за 4,3 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 25-летний футболист принял участие в пяти поединках, в которых не отметился результативными действиями.

После пяти туров «Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ.