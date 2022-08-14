Мантуан эмоционально отреагировал на дебютный гол за «Зенит»

Новобранец петербургского «Зенита» Густаво Мантуан, отметившийся победным голом во вчерашнем поединке против московского ЦСКА, разместил публикацию в своем инстаграм-аккаунте.

«Даже во сне не представил бы, что мой первый матч будет таким. Победа и гол на классике. Спасибо богу за всё», - говорится в публикации футболиста в социальных сетях.

Поединок состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1. Мантуан отметился решающим голом в концовке противостояния.

По итогам пяти туров «Зенит» набрал 11 баллов и захватил лидерство в турнирной таблице. ЦСКА с десятью очками идет на третьей строчке.