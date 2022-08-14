Вратарь «Краснодара» Сафонов высказался о конкуренции с «Зенитом»

Страж ворот «Краснодара» Матвей Сафонов высказался относительно конкуренции с петербургским «Зенитом» в чемпионате России.

«У нас уехали все, у них - никто. Но даже в том составе, который есть, я не вижу предпосылок, чтобы мы заранее до матча проигрывали игру. Такого не будет», - приводит слова голкипера издание «Чемпионат».

По итогам пяти туров российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» набрал 11 баллов. Что касается «Краснодара», то «быки» имеют в своем активе восемь пунктов. Очный поединок команд состоится в 15-м туре чемпионата России в конце октября.