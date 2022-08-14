Сафонов оценил шансы Дзюбы оказаться в «Краснодаре»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением об информации, согласно которой нападающий Артём Дзюба может пополнить ряды «быков».

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» вратарь заявил, что в команде достаточно нападающих, поэтому он не видит смысла в данном обсуждении. По мнению Сафонова, все слухи, появляющиеся в прессе, нужно умножать на ноль.

Напомним, что Дзюба в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Этим летом форвард покинул петербургский «Зенит» в связи с истечением срока трудового договора. Среди вариантов продолжения карьеры назывались турецкие клубы и «Краснодар».