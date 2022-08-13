Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский, проходивший сборы с ленинградским «Зенитом», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матчи 5-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (2:1) и «Динамо» – «Краснодар» (0:0).

- В первом тайме «армейцы» прижались к своим воротам, но после пропущенного гола стали играть лучше, более откровенно. У «Зенита» мне что-то не понравился Сергеев, Бакаев тоже был никакой, и Кассьерра ничем не запомнился. Ну и судейство опять было в пользу «Зенита», без сомнений. Пенальти в пользу ЦСКА в конце игры не назначили. Зенитовцы так радовались, как будто чемпионат мира выиграли.

В матче «Динамо» – «Краснодар» была обоюдоострая борьба. Очки скорее потеряла московская команда. У «Краснодара», как это часто бывает, владение мячом есть, а голов нет.