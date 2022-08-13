Остон Урунов остаётся игроком «Спартака», хотя в клубе на 21-летнего полузащитника не рассчитывают. Контракт между сторонами может быть расторгнут. При этом Урунов хочет получить от «Спартака» по максимуму, то есть всю зарплату по контракту. Речь может идти приблизительно о двух миллионах евро, сообщает Metaratings.

Действующий контракт связывает Остона Урунова со «Спартаком» до конца сезона 2024/2025. За последние два года 21-летний хавбек дважды отправлялся в аренду в «Уфу».

Добавим, что «Спартак» на текущий момент делит с ЦСКА место на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги.