​Мантуан назвал свои сильные и слабые стороны

В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнил Густаво Мантуан. Бразильский полузащитник был арендован у «Коринтианса» с правом выкупа. Давая интервью для sport24, Мантуан высказался о своих сильных и слабых сторонах.

Сначала Мантуан назвал свои сильные качества как футболиста: «Футбольное мышление, скорость и финты».

Затем бразилец высказался о своих слабых качествах: «Игра головой. Игра в обороне с опекой соперника».

Ближайший матч РПЛ «Зенит» проведёт в субботу, 13 августа. Команда Сергея Семака будет принимать ЦСКА. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.