​Мантуан: «Зенит» находится на одном уровне с клубами топ-лиг Европы»

Новобранец «Зенита» Густаво Мантуан высоко оценивает уровень своей новой команды. Бразилец, напомним, был арендован у «Коринтианса» на сезон 2022/2023 с правом дальнейшего выкупа.

«Я нахожусь в лучшем клубе России. И для меня «Зенит» сейчас находится на одном уровне с клубами топовых европейских лиг. По всем титулам, по игре, по популярности», - высказался Мантуан в ходе интервью для sport24.

В четырёх последних сезонах «Зенит» раз за разом завоёвывал титул чемпиона России. При этом в еврокубках в эти годы команда не блистала.

В пятом туре Российской премьер-лиги «Зенит» будет играть против ЦСКА на своём поле. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.