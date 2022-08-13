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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мантуан: «Зенит» находится на одном уровне с клубами топ-лиг Европы»

13 Августа 2022 • 14:05 Комментировать (1)

Новобранец «Зенита» Густаво Мантуан высоко оценивает уровень своей новой команды. Бразилец, напомним, был арендован у «Коринтианса» на сезон 2022/2023 с правом дальнейшего выкупа.

«Я нахожусь в лучшем клубе России. И для меня «Зенит» сейчас находится на одном уровне с клубами топовых европейских лиг. По всем титулам, по игре, по популярности», - высказался Мантуан в ходе интервью для sport24.

В четырёх последних сезонах «Зенит» раз за разом завоёвывал титул чемпиона России. При этом в еврокубках в эти годы команда не блистала.

В пятом туре Российской премьер-лиги «Зенит» будет играть против ЦСКА на своём поле. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Густаво Мантуан
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13.08  15:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов 2.45 3.55 2.80
13.08  17:00 Зенит ... ЦСКА Москва 1.57 4.50 5.30
13.08  20:00 Динамо Москва ... Краснодар
14.08  15:00 Химки ... Ахмат
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