Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал скандал вокруг отставки из «Химок» Сергея Юрана.

- Когда уже Российский футбольный союз обратится в Госдуму и попросит принять закон именно в отношении средств массовой информации и тех людей, которые позволяют себе такие негодяйские вбросы, как про Юрана? Ладно ещё, посвященные в футбол люди понимают, что это бред, но болельщики действительно начинают думать, что это может быть правда. Сколько ещё журналисты или люди, подписывающиеся журналистами, будут выносить на обозрение такую лживую грязь?

Я всю жизнь служил российскому футболу, и в 2020 году на меня тоже вылили негодяйскую грязь. Я знаю, кто это сделал, и знаю, что этот человек будет прятаться за спинами правоохранительных органов, если пытаться его достать. Была распространена дезинформация, что я якобы был арестован где-то в Латвии или в Литве за игру на тотализаторе. Это тихий ужас! То был пандемийный год, страна была закрыта, город Краснодар был закрыт. Мне начали звонить друзья со всех сторон России, они были обеспокоены. И я всем говорил: «Да что вы, я у себя дома». Я стал арбитром ещё в советское время, но не судил ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии. Потом люди, которые напечатали это, извинились передо мной, но тот, кто сделал вброс, – нет.

Тому, кто запустил грязь про Юрана, не стыдно? Откуда он знает этого человека, российский футбол, Карпина? Двух очень сильных в прошлом футболистов, а теперь двух хороших тренеров смешали с грязью. Якобы договорняк какой-то… Да не мог там никто предлагать договорняк, это никому не нужно было.

И я не могу понять руководство «Химок». Оно тоже способствует распространению всяких слухов. Если представитель клуба депутат Терюшков рассказывает о договорённости Юраном, что он проведет с командой только весеннюю часть, то почему его тогда оставили на лето?

В руководстве российских клубов сегодня полно чиновников из администраций: в данном случае – из Московской области, в других случаях – из других регионов. Они говорят о чём-то и пытаются влиять на клубы. Что это такое? Сколько я проработал в командах, не помню, чтобы в мою работу вмешивался какой-то чиновник. Я начинал в саратовском «Соколе» – и никогда не получал ни от губернатора, ни от его помощников, ни от министра спорта области никаких указаний. Никто не вмешивался ни в мою работу, ни в работу тренера.

Точно так же и в остальных клубах, где я занимал должности. Я работал у Кадырова, и ни он, ни министр спорта Алханов не вмешивались в мою работу. Они смотрели, что я делал, и соглашались, давали возможность развивать футбол. Как раз это правильно. А сегодня чиновники влезают в командные дела и регулируют, как надо играть, кого надо брать, кто будет тренером. Я думаю, они должны заниматься своим непосредственным делом – развитием тех регионов, где они работают. А они занимаются футболом почему-то. Для них самое главное – прийти в ВИП-зону, где для них накрыт стол, и потом выносить вердикты, как играют команды, как работают тренеры, как работают судьи.

Сегодня пускай кто-либо из наших чиновников назовет футбольную страну, где такое тоже есть. В Германии, в Англии, во Франции, в Италии, в Испании и даже в Греции, с которой я часто соприкасаюсь, такого и близко нет. Там чиновники не влезают в футбол, это запрещено законодательством, и делать там такое стыдно. А у нас лезут кому не лень. И ещё соорудили пятидневный шум в стране вокруг Юрана, полезли в «Урал» спрашивать про то, кто будет новым главным тренером. Григорий Иванов, президент клуба, настоящий мужик, правильно ответил, что не надо к нему никаких вопросов – когда тренер будет официально назначен, тогда все о нём и узнают. Вот это настоящий руководитель.

Бедные «Химки», у них всё наперекосяк получается. И Талалаев, оказывается, неправильно работал там, и Юран, причём не один раз. Если вы считаете, что Юран не такой тренер, зачем было опять его возвращать в команду? Не могли найти другого тренера, который, как вы считаете, был бы для вас более подходящим? У нас в стране полно сейчас тренеров и с лицензией «Pro», и с лицензией «А», и с чем угодно. В Москве тренеров столько, что они бегут на любую работу во второй лиге, хотя сначала наводили себе понты, как будто на периферии тренеров нормальных вообще нету.

Честно говоря, обидно за весь российский футбол. Опять же, почему Премьер-лига и РФС пропускают ситуацию вокруг Юрана мимо себя? У нас футболисты – профессионалы, тренеры – профессионалы, судьи – профессионалы. Они достояние нашего футбола. Но нашим футболом управляет кто? Российский футбольный союз? Какая-то реакция ведь должна от него быть. Но ни РФС, ни Премьер-лига никак не реагируют. Почему все они молчат? Или у нас могут только собирать дань с клубов и уже неделю разговаривать, что делать с этим Кубком? То «Фонбет» даёт больше денег, то «Яндекс». Это называется базар – кто больше даст, у того и будут права на трансляции.

Бедный Кубок! Или отмените его тогда, или дайте возможность всем играть в одних условиях. Выбрали регламент – и всё, точка. В Советском Союзе никто не менял регламент Кубка десятилетиями. Хотят подмаслить пилюлю для клубов, чтобы они больше денег получили? Для чего этот турнир делается? Чтобы команды Премьер-лиги приезжали играть в гости к командам первой и второй лиги, чтобы там был праздник. Придут много зрителей в своих городах и увидят вживую «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Ахмат». Ну интересно же!

Когда судей начали проверять на детекторе лжи, я понял, что РФС – это организация, которая просто стоит во главе российского футбола и ничего не делает. А должна развивать наш футбол. Нужно привести наконец в порядок второй дивизион, чтобы это было не смешное соревнование, где по 11 команд в зонах, и они потом ещё как-то будут друг с другом играть по какой-то схеме. Что, нельзя было нормально сделать 4 зоны? Я считаю, Российскому футбольному союзу надо заниматься своим непосредственным делом, а не тем, чем он сейчас занимается.

РФС должен защищать своих. Юран – прекрасный в прошлом футболист, он выступал за сборные СССР и России, отдавался нашему футболу. Вспомните, что было с Бензема из-за скандала с шантажом Вальбуэна. Федерация футбола Франции провела расследование, постановила, что Бензема неправ, и отстранила его от сборной. А у нас – ничего, нет никакого расследования, и человека просто так обливают грязью. Я уверен, что все эти слухи вокруг Юрана – неправда. Как человека я его не знаю, но как футболист и как тренер он мне нравится, «Химки» при нём играли достаточно неплохо.