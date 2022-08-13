Реднапп: «Дзюба может заиграть в Англии»

Британский футбольный специалист Гарри Реднапп поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе, который до сих пор не обзавелся новым клубом после ухода из петербургского «Зенита».

«Он вполне мог бы играть в Англии. Не в Премьер-лиге, конечно, скорее, в Чемпионшипе. Но для начала нужно найти клуб», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Ранее в прессе ходили слухи об интересе к 33-летнему российскому бомбардиру со стороны турецких грандов и «Краснодара».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Вместе с питерцами он четыре раза становился чемпионом РПЛ.

В прошлом сезоне Артём отметился 11 голами и пятью ассистами в 28 поединках Премьер-лиги.