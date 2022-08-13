Соболев высказался о старте «Спартака» в РПЛ

Нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о старте команды в новом розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Рано делать выводы. Нельзя сказать, что на старте чемпионата у нас были легкие соперники, но интереснее будет посмотреть, сколько забьем к 15-му или 20-му туру», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

«Спартак» стартовал в новом розыгрыше российской Премьер-лиги с трех побед и ничейного результата. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали десять баллов и занимают второе место в турнирной таблице.

Следующий матч «красно-белые» проведут на своем поле против «Сочи».