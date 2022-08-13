Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев рассказал, что думает об Абаскале

13 Августа 2022 • 11:00 Комментировать

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о влиянии нового наставника Гильермо Абаскаля на атмосферу в команде.

«Не стоит заострять внимание на его возрасте. У нас отличный тренер и прекрасная атмосфера в команде, все довольны», - передает слова форварда клубная пресс-служба.

Напомним, что испанский специалист занял пост главного тренера «красно-белых» этим летом. Он сменил у руля команды немца Доменико Тедеско.

В четырех сыгранных турах «Спартак» набрал десять баллов и располагается на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.08  15:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов 2.45 3.55 2.80
13.08  17:00 Зенит ... ЦСКА Москва 1.57 4.50 5.30
13.08  20:00 Динамо Москва ... Краснодар
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
11:51 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал, кто победит в матче «Динамо» - «Краснодар»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Зенит» - ЦСКА
11:41 · Россия. Премьер-лига
Солист «Руки Вверх!» Жуков – о том, есть ли у ЦСКА шансы против «Зенита»: «Надоела уже такая риторика»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Реднапп: «Дзюба может заиграть в Англии»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Соболев высказался о старте «Спартака» в РПЛ
11:00 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал, что думает об Абаскале
10:46 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Отсутствие Клаудиньо не разрушит игру «Зенита»
09:51 · Россия. Премьер-лига
PARI: «Зенит» — фаворит матча с ЦСКА в РПЛ
09:38 · Россия. Премьер-лига
Уткин рассказал, отменят ли Fan ID
09:32 · Россия. Премьер-лига
Уткин предложил президенту «Урала» стать главным тренером команды
09:15 · Россия. Премьер-лига
Алдонин оценил уровень нападающего «Зенита» Кассьерры
09:06 · Россия. Премьер-лига
Алдонин оценил шансы ЦСКА в матче с «Зенитом»
07:59 · Россия. Премьер-лига
«Красава» может подписать двух украинских футболистов
04:19 · Россия. Премьер-лига
Силкин сравнил вратарей «Динамо» и «Краснодара»
03:31 · Россия. Первая лига
Ходжаниязов вернулся в Россию и будет выступать за «Акрон»
Все новости
Рекомендуем