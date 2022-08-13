Соболев рассказал, что думает об Абаскале

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о влиянии нового наставника Гильермо Абаскаля на атмосферу в команде.

«Не стоит заострять внимание на его возрасте. У нас отличный тренер и прекрасная атмосфера в команде, все довольны», - передает слова форварда клубная пресс-служба.

Напомним, что испанский специалист занял пост главного тренера «красно-белых» этим летом. Он сменил у руля команды немца Доменико Тедеско.

В четырех сыгранных турах «Спартак» набрал десять баллов и располагается на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги.