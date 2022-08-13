Уткин рассказал, отменят ли Fan ID

Футбольный комментатор и журналист Василий Уткин считает, что закон о Fan ID вряд ли будет отменен, несмотря на недовольство болельщиков.

«С Fan ID в РПЛ все понятно. Его ни в коем случае не отменят. Придется мириться с тем, что на трибунах у нас пустовато, тихо, бедно», - заявил Уткин на своем Youtube-канале.

В новом сезоне российской Премьер-лиги сыграно четыре тура. По их итогам на первом месте располагается московский «Спартак», набравший десять баллов. Вторую строчку занимает другой столичный клуб – ЦСКА. Топ-3 замыкает «Сочи».

Петербургский «Зенит», который является действующим чемпионом страны, занимает четвертую строчку.