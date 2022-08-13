Уткин предложил президенту «Урала» стать главным тренером команды

Известный футбольный комментатор и блогер Василий Уткин предложил президенту «Урала» Григорию Иванову попробовать себя в роли главного тренера екатеринбургской команды.

«Иванов играл в футбол, он постоянно на скамейке и насмотрелся на работу тренеров. Почему бы не рискнуть? Хотелось бы на это посмотреть», - поведал Уткин на своем канале в ютубе.

Напомним, что после провального старта сезона «Урал» объявил об отставке Игоря Шалимова. Вместо него наставником команды был назначен Спартак Гогниев.

По итогам пяти туров РПЛ «Урал» с одним очком занимает последнее место в таблице.