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«Красава» может подписать двух украинских футболистов

13 Августа 2022 • 07:59 Комментировать

ФК «Красава», прошедший регистрацию на Кипре, может подписать двух украинских игроков. Как информирует «Эпоха Футбола», оба футболиста уже прибыли на просмотр.

Как сообщает источник, ряды клуба Евгения Савина могут пополнить центрфорврд Евгений Будник и атакующий полузащитник Виталий Квашук. Эти игроки в данный момент являются свободными агентами.

Стоит отметить, что последним местом работы Квашука был кипрский «Арис». В составе этой команды он провел 25 матчей и забил два мяча.

Что касается Будника, то его последним клубом были львовские «Карпаты».

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Будник Виталий Квашук Красава Трансферы футбола - лето 2022
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