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Булыкин не сомневается в выборе лучшего тренера в европейском футболе

13 Августа 2022 • 02:58 Комментировать

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин уверенно ответил на вопрос о том, кто является лучшим тренером в Европе - по его словам, это Карло Анчелотти, наставник «Реала».

В очередной победе мадридского клуба, который выиграл в Суперкубке Европы у немецкого «Айнтрахта», Булыкин увидел подтверждение своих слов. Напомним, что в прошлом сезоне мадридский «Реал» выиграл не только в чемпионате Испании, но и вернул себе Лигу чемпионов.

- Анчелотти, конечно. Сколько он выиграл, как он выиграл, с кем выиграл. Последние победы «Реала» запоминаются, поэтому, я думаю, что здесь Анчелотти, - цитирует футболиста издание «Спорт день за днем».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Дмитрий Булыкин
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