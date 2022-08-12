​Кавазашвили: «Соболев смог бы заиграть в «Барселоне»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился своими мыслями об игре нападающего Александра Соболева.

Напомним, что в прошлом матче чемпионата России против «Урала» Соболев записал на свой счёт ассистентский дубль.

«Соболев смог бы заиграть «Барселоне», он бы показал там всё, на что он способен. И был бы главным нападающим клуба», - высказался Кавазашвили, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Ближайший матч Российской премьер-лиги Александр Соболев и его «Спартак» проведут в воскресенье, 14 августа. В этот день команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Сочи» на своём поле.