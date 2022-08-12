Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кавазашвили: «Соболев смог бы заиграть в «Барселоне»

12 Августа 2022 • 19:34 Комментировать (1)

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился своими мыслями об игре нападающего Александра Соболева.

Напомним, что в прошлом матче чемпионата России против «Урала» Соболев записал на свой счёт ассистентский дубль.

«Соболев смог бы заиграть «Барселоне», он бы показал там всё, на что он способен. И был бы главным нападающим клуба», - высказался Кавазашвили, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Ближайший матч Российской премьер-лиги Александр Соболев и его «Спартак» проведут в воскресенье, 14 августа. В этот день команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Сочи» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Барселона Анзор Кавазашвили Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 40 минута Факел 0:0 Урал
13.08  15:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов 2.40 3.55 2.85
13.08  17:00 Зенит ... ЦСКА Москва 1.58 4.50 5.20
13.08  20:00 Динамо Москва ... Краснодар
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Августа
19:43 · Россия. Премьер-лига
​Селюк – о тренерах «Локомотива»: «От них пахнет немецкой цыганщиной»
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили: «Соболев смог бы заиграть в «Барселоне» 1
19:27 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «Мы будем играть в том числе и для фанатского актива тоже»
19:25 · Кубок России
​В клубе Медиалиги 2DROTS верят, что могут обыграть «Зенит»
19:18 · Россия. Премьер-лига
И.о. наставника «Урала» Аверьянов: «Бикфалви - наш капитан, наш вождь»
19:10 · Россия. Премьер-лига
​РФС провёл семинары на тему судейства с «Зенитом» и ещё пятью клубами РПЛ
19:03 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:56 · Россия. Первая лига
​Руководство «Рубина» поставило условие Слуцкому
18:47 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков рассказал, в каком случае может уйти из «Химок» бесплатно
18:36 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков рассказал о первой своей реакции на увольнение Юрана
17:53 · Россия. Премьер-лига
​«Лукойл» работает над поиском спортивного директора для «Спартака»
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Долгов допускает возвращение в «Локомотив»
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Литвинов – о конкуренции «Спартака» с «Зенитом»: «Всё к этому идёт»
16:29 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не взял Фукса на матч с «Зенитом»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Хоакин Соса в ближайшее время станет игроком «Болоньи» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем