​Глушаков рассказал, в каком случае может уйти из «Химок» бесплатно

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о существующей договорённости между ним и руководителями клуба.

«У меня есть пункт в контракте, согласно которому я, можно сказать, сам себе принадлежу. Все рекламные и контрактные права принадлежат мне. Если будет хорошее предложение, то я могу уйти спокойно бесплатно. Я могу уйти в топ-клубы, в этом списке два-три клуба», - сказал Глушаков.

«Есть ли в этом списке «Зенит»? Про «Зенит» я не разговариваю», - добавил полузащитник «Химок» со смехом. При этом он отметил, что в списке есть «Спартак», за который он уже выступал ранее.