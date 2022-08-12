​«Лукойл» работает над поиском спортивного директора для «Спартака»

В настоящий момент «Спартак» переживает процесс изменения состава акционеров. Между тем, компания «Лукойл» уже работает над поиском специалиста на должность спортивного директора «красно-белых». Согласно информации Metaratings, в шорт-листе «Лукойла» находятся семь человек, причём все они являются россиянами.

По данным источника, ясность в выборе спортивного директора должна наступить в сентябре. Сейчас же поиски усложняет сезон отпусков.

Напомним, что должность спортивного директора в «Спартаке» оказалась вакантной в июле, когда клуб внезапно покинул Лука Каттани.