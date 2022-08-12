​Литвинов – о конкуренции «Спартака» с «Зенитом»: «Всё к этому идёт»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, может ли команда дать серьёзный бой «Зениту» в борьбе за титул чемпиона России.

«Посмотрим, сейчас всё к этому идёт. Нам нужно продолжать в том же духе и не оглядываться ни на кого!» - высказался Литвинов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» после четырёх туров располагается на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги вместе с ЦСКА.

«Зенит», как известно, становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.

«Спартак» и «Зенит» проведут ближайший очный матч в начале сентября на «Открытие Арене».