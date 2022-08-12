​Генич раскритиковал известного инсайдера, заявившего о готовности ударить Юрана

Известный комментатор Константин Генич высказался о заявлении инсайдера Ивана Карпова. Последний настаивает на том, что покинувший «Химки» тренер Сергей Юран в конце прошлого чемпионата пытался организовать договорной матч. В эфире «Матч ТВ» Карпов даже заявил, что готов ударить Юрана.

Комментируя слова Карпова, Генич указал на то, что инсайдер использует записи телефонных разговоров как методы работы.

«Ваня был настолько смел. Наверное, ему гарантировали безопасность важные люди, сказали: «Говори, доказательная база есть». У Вани может быть с кем-то записан разговор, либо у кого-то из «Ростова»… Не знаю.

Когда Ваня говорит: «Если Юран скажет, что это неправда, то я ему всеку и удалю запись», то это перебор. Надо понимать, что ты в эфире федерального канала. Это раз. Надо понимать, что ты обращаешься к заслуженному мастеру спорта, что ты обращаешься не к какой-то шпане, а к главному тренеру РПЛ и высококлассному и авторитетному в прошлом футболисту. Ваня Карпов Юрану в подмётки не годится. Он ему шнурки должен завязывать», - сказал Генич для YouTube-канала «Вышли».

«Мне кажется, что доказательства [попытки Юрана организовать договорной матч] у Карпова есть. Может, не на руках у него, а у людей, которые дают ему инсайды», - добавил комментатор.