Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Генич раскритиковал известного инсайдера, заявившего о готовности ударить Юрана

12 Августа 2022 • 16:18 Комментировать

Известный комментатор Константин Генич высказался о заявлении инсайдера Ивана Карпова. Последний настаивает на том, что покинувший «Химки» тренер Сергей Юран в конце прошлого чемпионата пытался организовать договорной матч. В эфире «Матч ТВ» Карпов даже заявил, что готов ударить Юрана.

Комментируя слова Карпова, Генич указал на то, что инсайдер использует записи телефонных разговоров как методы работы.

«Ваня был настолько смел. Наверное, ему гарантировали безопасность важные люди, сказали: «Говори, доказательная база есть». У Вани может быть с кем-то записан разговор, либо у кого-то из «Ростова»… Не знаю.

Когда Ваня говорит: «Если Юран скажет, что это неправда, то я ему всеку и удалю запись», то это перебор. Надо понимать, что ты в эфире федерального канала. Это раз. Надо понимать, что ты обращаешься к заслуженному мастеру спорта, что ты обращаешься не к какой-то шпане, а к главному тренеру РПЛ и высококлассному и авторитетному в прошлом футболисту. Ваня Карпов Юрану в подмётки не годится. Он ему шнурки должен завязывать», - сказал Генич для YouTube-канала «Вышли».

«Мне кажется, что доказательства [попытки Юрана организовать договорной матч] у Карпова есть. Может, не на руках у него, а у людей, которые дают ему инсайды», - добавил комментатор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Константин Генич Иван Карпов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.08  19:30 Факел ... Урал
13.08  15:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов 2.40 3.55 2.85
13.08  17:00 Зенит ... ЦСКА Москва 1.57 4.50 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Августа
16:29 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не взял Фукса на матч с «Зенитом»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Хоакин Соса в ближайшее время станет игроком «Болоньи» эксклюзив
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Генич назвал игрока, который подговаривал легионеров уходить из «Краснодара» - это не Крыховяк
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Юран сообщил, что у него есть предложения от клубов после ухода из «Химок»
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Иванов подтвердил, что «Урал» был готов платить Оздоеву больше
14:04 · Россия. Премьер-лига
​Вяльбе прокомментировала слухи о своём приходе в «Спартак»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Может, Дзюба эмоционально устал от футбола и хочет закончить»
13:04 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России – 13 августа 2022
12:53 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России – 13 августа 2022
12:41 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Крылья Советов»: прогноз на матч чемпионата России – 13 августа 2022
12:34 · Россия. Премьер-лига
Виталий Денисов – о Миранчуке в «Торино»: «Думаю, что у него всё должно получиться» эксклюзив
12:02 · Россия. Премьер-лига
Фукс: «Зенит» можно и нужно обыгрывать»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал о готовности к матчу с «Сочи»
11:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поздравил Федотова с днём рождения
11:02 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поздравил Ваноли с 50-летием
Все новости
Рекомендуем