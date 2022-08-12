​Юран сообщил, что у него есть предложения от клубов после ухода из «Химок»

На неделе Сергей Юран неожиданно покинул тренерский мостик в «Химках». Стороны договорились о расторжении контракта, хотя команда неплохо стартовала в новом чемпионате России.

Юран уже сейчас получает предложения от клубов. Об этом рассказал сам тренер, внезапно оказавшийся без работы.

«Предложения поступают, сейчас посмотрю», - высказался Юран, чьи слова приводит «РБ Спорт». «Нужно сейчас правильно выбрать, принять решение».

При этом Юран не стал комментировать слухи о том, что он может возглавить «Урал». В начале недели клуб из Екатеринбурга остался без тренера после отставки Игоря Шалимова.