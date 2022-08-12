ЦСКА поздравил Федотова с днём рождения

Сегодня, 12 августа, день рождения отмечает главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов. Наставнику «армейского» клуба исполнилось 56 лет.

«Руководство ЦСКА, игроки и тренеры от всей души поздравляют Владимира Федотова с 56-летием! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и больших побед», - говорится в социальных сетях российского клуба.

Федотов занял пост наставника ЦСКА летом 2022 года. В минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Сочи» под его руководством стал серебряным призером.

В текущем розыгрыше чемпионата России москвичи набрали десять баллов после четырех туров и лидируют в турнирной таблице.