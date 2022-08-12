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Обедзинский: «Юран – скандальный тренер, а у Писарева ничего не получится» эксклюзив

12 Августа 2022 • 10:45 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход из «Химок» Сергея Юрана и приход на его место Николая Писарева.

- Юран – скандальный тренер. Он три раза приходил в «Химки» и уходил оттуда, почему так? Дыма без огня не бывает, что это за передёргивания? «Химки» весной сохранили прописку и сейчас вроде нормально начали сезон, набрали семь очков, от «Зенита» только на одно отстают. Но нам неведомы подводные камни. Как будет работать в «Химках» Писарев? Он уже был в «Кубани» – и что, поднял «Кубань»? Писарев пришёл в «Химки» на фоне своей значимости в сборной. Ничего у него не получится, я думаю. Не знаю, как-то не верю я в него.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Николай Писарев Чемпионат России РПЛ Владимир Обедзинский
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