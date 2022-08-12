Гаврилов отреагировал на уход Хендрикса из «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на уход голландского полузащитника Йоррита Хендрикса.

«Кто такой Хендрикс? Я его даже не помню. Принес ли он пользу команде или нет, это пусть решает руководство. Меня это не волнует», - поведал Гаврилов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, что Хендрикс являлся футболистом «красно-белых» с января прошлого года. В составе столичного коллектива он провел 22 поединка.

Сразу после ухода из «Спартака» голландец нашел себе новый клуб. Полузащитник подписал трудовой договор с «Фортуной» Дюссельдорф.