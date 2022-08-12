Футбольный агент Джованни Годой, который представляет интересы полузащитника бразильского «Атлетико Минейро» Рубенса, прокомментировал интерес со стороны московского «Динамо».

«Сохраняется ли интерес «Динамо»? Скажем так, это возможно, какие-то процессы идут, и чем ближе конец трансферного окна, тем быстрее ситуация может измениться. Но да, интерес сохраняется», - поведал агент в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.ру».

21-летний Рубенс выступает за «Атлетико Минейро» с февраля 2022 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца следующего года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в два миллиона евро.