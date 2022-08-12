Роша попрощался со «Спартаком»

Экс-форвард московского «Спартака» Педро Роша высказался о своем уходе из российского клуба.

«Закончился мой этап карьеры в «Спартаке». Хочу выразить слова благодарности клубу, его сотрудникам, футболистам и болельщикам. Я навсегда с вами. Хочу пожелать команде успеха. Вперед, «Спартак», - говорится в публикации бразильского нападающего в социальной сети.

Роша перешел в «Спартак» в 2017 году, однако не смог стать игроком основного состава. Педро часто уходил в аренду, поиграв за «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».

Новым местом работы форварда стала «Форталеза».