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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роша попрощался со «Спартаком»

12 Августа 2022 • 07:46 Комментировать

Экс-форвард московского «Спартака» Педро Роша высказался о своем уходе из российского клуба.

«Закончился мой этап карьеры в «Спартаке». Хочу выразить слова благодарности клубу, его сотрудникам, футболистам и болельщикам. Я навсегда с вами. Хочу пожелать команде успеха. Вперед, «Спартак», - говорится в публикации бразильского нападающего в социальной сети.

Роша перешел в «Спартак» в 2017 году, однако не смог стать игроком основного состава. Педро часто уходил в аренду, поиграв за «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».

Новым местом работы форварда стала «Форталеза».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Педро Роша
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