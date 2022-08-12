Аршавин объяснил, почему Дзюба до сих пор без клуба

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, почему нападающий Артём Дзюба, который находится в статусе свободного агента, до сих пор не определился с новым местом работы.

«Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то без проблем нашел бы себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству», - передает слова Аршавина Sport24.

Дзюба защищал цвета «Зенита» с 2015 года. Он покинул петербургский клуб в связи с завершением срока трудового соглашения.

Ранее сообщалось об интересе к Артёму со стороны турецких грандов, а также «Краснодара».