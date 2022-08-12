Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин объяснил, почему Дзюба до сих пор без клуба

12 Августа 2022 • 07:14 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, почему нападающий Артём Дзюба, который находится в статусе свободного агента, до сих пор не определился с новым местом работы.

«Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то без проблем нашел бы себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству», - передает слова Аршавина Sport24.

Дзюба защищал цвета «Зенита» с 2015 года. Он покинул петербургский клуб в связи с завершением срока трудового соглашения.

Ранее сообщалось об интересе к Артёму со стороны турецких грандов, а также «Краснодара».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.08  19:30 Факел ... Урал
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Августа
08:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Рубенса высказался об интересе «Динамо» эксклюзив
07:57 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А перехватил трансферную цель ЦСКА
07:46 · Россия. Премьер-лига
Роша попрощался со «Спартаком»
07:14 · Россия. Премьер-лига
Аршавин объяснил, почему Дзюба до сих пор без клуба
07:03 · Россия. Премьер-лига
Аршавин высказался о возможном уходе Федуна из «Спартака»
06:44 · Россия. Премьер-лига
Орлов рассказал, какую позицию нужно усилить «Зениту»
06:38 · Россия. Премьер-лига
Аршавин объяснил потери очков «Зенитом» в гостевых матчах
04:00 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» уверен в том, что у Владимира Федотова в ЦСКА всё получится
02:14 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Мне комфортно играть с Малкомом»
02:08 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает «Зенит» фаворитом в матче с ЦСКА
01:45 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотив» просто не готов к сезону»
01:01 · Россия. Премьер-лига
Булыкин требует срочных мер от руководства «Локомотива»
11 Августа
23:00 · Кубок России
Колоскову не нравится новый формат проведения Кубка России
22:24 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Спартака» прокомментировал расставание с Хендриксом
21:56 · Кубок России
Главный тренер «Амкала» назвал цель команды в Кубке России
Все новости
Рекомендуем