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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин высказался о возможном уходе Федуна из «Спартака»

12 Августа 2022 • 07:03 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре «сине-бело-голубых», поделился мнением о возможном уходе Леонида Федуна с поста президента столичного «Спартака».

«Мне без разницы. Я с ним никак не пересекался, поэтому мне всё равно на то, кто президент «Спартака», - цитирует Андрея Sport24.

Ранее в российской прессе сообщалось, что заменить Федуна на посту президента «красно-белых» может экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

В новом сезоне чемпионата России «Спартак» набрал десять очков после четырех туров. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Леонид Федун
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