Аршавин высказался о возможном уходе Федуна из «Спартака»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре «сине-бело-голубых», поделился мнением о возможном уходе Леонида Федуна с поста президента столичного «Спартака».

«Мне без разницы. Я с ним никак не пересекался, поэтому мне всё равно на то, кто президент «Спартака», - цитирует Андрея Sport24.

Ранее в российской прессе сообщалось, что заменить Федуна на посту президента «красно-белых» может экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

В новом сезоне чемпионата России «Спартак» набрал десять очков после четырех туров. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.