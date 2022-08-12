Орлов рассказал, какую позицию нужно усилить «Зениту»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, какую позицию стоит усилить петербургскому «Зениту». По его мнению, чемпиону России нужно купить нового центрального защитника.

«Ловрену нужна подстраховка. В перспективе «Зениту» нужно думать о центральном защитнике высокого уровня», - передает слова комментатора «Матч ТВ».

В стартовых двух турах российской Премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали восемь баллов. Подопечные Сергея Семака занимают четвертое место в турнирной таблице.

В следующем матче «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Поединок состоится на стадионе «Газпром Арена» 13 августа.