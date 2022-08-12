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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов рассказал, какую позицию нужно усилить «Зениту»

12 Августа 2022 • 06:44 Комментировать

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, какую позицию стоит усилить петербургскому «Зениту». По его мнению, чемпиону России нужно купить нового центрального защитника.

«Ловрену нужна подстраховка. В перспективе «Зениту» нужно думать о центральном защитнике высокого уровня», - передает слова комментатора «Матч ТВ».

В стартовых двух турах российской Премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали восемь баллов. Подопечные Сергея Семака занимают четвертое место в турнирной таблице.

В следующем матче «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Поединок состоится на стадионе «Газпром Арена» 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов
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