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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин объяснил потери очков «Зенитом» в гостевых матчах

12 Августа 2022 • 06:38 Комментировать

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался насчет двух ничейный результатов команды в гостевых матчах стартовавшего розыгрыша российской Премьер-лиги.

В разговоре с корреспондентом Sport24 эксперт заявил, что в первом матче с подмосковными «Химками» у «сине-бело-голубых» не прослеживалась мотивация, из-за чего они не досчитались очков. Во втором матче, против «Ахмата», подопечные Семака владели инициативой, однако свою роль сыграло удаление, считает Аршавин.

После четырех проведенных туров петербургский коллектив набрал восемь баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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