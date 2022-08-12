Аршавин объяснил потери очков «Зенитом» в гостевых матчах

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался насчет двух ничейный результатов команды в гостевых матчах стартовавшего розыгрыша российской Премьер-лиги.

В разговоре с корреспондентом Sport24 эксперт заявил, что в первом матче с подмосковными «Химками» у «сине-бело-голубых» не прослеживалась мотивация, из-за чего они не досчитались очков. Во втором матче, против «Ахмата», подопечные Семака владели инициативой, однако свою роль сыграло удаление, считает Аршавин.

После четырех проведенных туров петербургский коллектив набрал восемь баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице.