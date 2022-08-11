​Во «Фрайбурге» прокомментировали слухи об интересе к Фомину

В июне в средствах массовой информации сообщалось о том, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин входит в сферу интересов «Фрайбурга». Клеменс Хартенбах, занимающий должность спортивного директора немецкого клуба, прокомментировал эти слухи.

«Мы не рассматриваем и не рассматривали Даниила Фомина как потенциального новичка «Фрайбурга», - высказался Хартенбах, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

25-летний Даниил Фомин является капитаном «Динамо». За московский клуб полузащитник провёл 70 официальных матчей, в которых забил 20 голов.

Ближайший матч РПЛ «Динамо» проведёт 13 августа – против «Краснодара».