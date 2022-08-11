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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Во «Фрайбурге» прокомментировали слухи об интересе к Фомину

11 Августа 2022 • 18:21 Комментировать

В июне в средствах массовой информации сообщалось о том, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин входит в сферу интересов «Фрайбурга». Клеменс Хартенбах, занимающий должность спортивного директора немецкого клуба, прокомментировал эти слухи.

«Мы не рассматриваем и не рассматривали Даниила Фомина как потенциального новичка «Фрайбурга», - высказался Хартенбах, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

25-летний Даниил Фомин является капитаном «Динамо». За московский клуб полузащитник провёл 70 официальных матчей, в которых забил 20 голов.

Ближайший матч РПЛ «Динамо» проведёт 13 августа – против «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Динамо Москва Даниил Фомин Клеменс Хартенбах
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