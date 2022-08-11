Башкиров может перейти в андоррский клуб «Санта-Колома»

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев поделился информацией о возможном переходе полузащитника Евгения Башкирова в андоррский клуб.

«Мы разговаривали с Женей, он действительно проявляет интерес», — заявил Черышев «РБ Спорту».

Тренер сообщил, что есть некоторые моменты, которые могут привести к срыву подписания контракта, но все будет зависеть от самого Башкирова.

Последним клубом 31-летнего полузащитника был польский «Заглембе», который он покинул в апреле этого года на правах свободного агента. В минувшем сезоне Башкиров принял участие в шести встречах чемпионата Польши, в которых отметился одним забитым мячом.