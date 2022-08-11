​Александр Тихонов связывает ситуацию Дзюбы с его скандальным видео

Известный в прошлом биатлонист Александр Тихонов дал комментарий по поводу ситуации Артёма Дзюбы. Ещё недавно нападающий был лидером сборной России, а теперь он находится без клубной прописки.

«Ну, он сам себе всё испоганил, когда он показывал, как он онанизмом занимается, это первое. Второй вопрос в том, что с его игрой, его данными, его возрастом надо быть скромнее в выражениях. А то он говорит: я не хочу, мне мало», - высказался Тихонов, чьи слова на своих страницах приводит «Всё Про Спорт».

Как известно, несколько лет назад Артём Дзюба оказался в центре скандала. Тогда в сеть просочилось видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением. Из-за этой истории Дзюба даже пропустил сбор сборной России.

Напомним, что Артём Дзюба стал свободным агентом после истечения срока его контракта с «Зенитом» по завершению сезона 2021/2022.