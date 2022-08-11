​Дисквалификацию Широкова пересмотрят

В первом месяце лета Роман Широков был отстранён от футбольной деятельности на полгода за оказание давления на судей. Решение принимал комитет по этике и безопасности Федерации футбола Москвы. Широков обжаловал это решение, и теперь дело будет пересмотрено.

Поскольку Широков является начальником детской команды «Строгино», он имел право пребывать в технической зоне. Таким образом, решение по наказанию Широкова должен был принимать КДК Федерации футбола Москвы, а не Комитет по этике. Учитывая это обстоятельство, дело Широкова направлено на новое рассмотрение.

Отметим, что Роман Широков и по ходу своей карьеры часто попадал в скандалы.