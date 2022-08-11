​Наумов объяснил, почему Миранчуку будет сложно показать себя в «Торино»

Алексей Миранчук всё же сменил клубную прописку в летнее трансферное окно. 26-летний полузащитник перебрался из «Аталанты» в «Торино». Комментарий по поводу этого трансфера дал Николай Наумов, который в своё время был президентом «Локомотива».

«Это лучше, чем сидеть в «Аталанте» и дожидаться у моря погоды, когда тебе не доверяют и даже на товарищеские игры не ставят», - высказался Наумов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

По мнению экс-президента «Локомотива», «Торино» является для Миранчука хорошим вариантом и вызовом. При этом Наумов считает, что россиянину в новом клубе будет сложно.

«Показывать себя в «Торино» будет тяжело, потому что там команда на вылет», - сказал Наумов.