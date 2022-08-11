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​Названа сумма, которую заработал «Сочи» на трансфере Пруцева

11 Августа 2022 • 15:51 Комментировать

«Црвена Звезда» официально объявила о переходе в свои ряды Егора Пруцева – брата игрока «Спартака» Данила Пруцева. 19-летний хавбек подписал с сербским грандом контракт сроком на четыре сезона.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Сочи» заработал на трансфере Пруцева около 1 миллиона евро. Сделка называется удачной, учитывая тот факт, что контракт молодого полузащитника истекал следующим летом, то есть по завершению сезона сочинцы рисковали потерять Пруцева бесплатно.

Отметим, что главным тренером «Црвены Звезды» является известный в прошлом футболист Деян Станкович.

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Сочи Трансферы футбола - лето 2022 Егор Пруцев
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